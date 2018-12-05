Лондон, 5 декабря, 2018, 03:23 — ИА Регнум. Палата общин парламента Великобритании приступила к дебатам по проекту соглашения о выходе страны из ЕС, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Сообщается, что перед началом дебатов члены парламента голосовали по предложениям, которые внесли депутаты. Эти предложения касались обязательств правительства о публикации полного текста доклада о юридических аспектов сделки.

Также депутаты предоставили себе расширенные полномочия, позволяющие им вносить поправки в предложения во время дебатов.

Отмечается, что дебаты продлятся пять дней, а вечером 11 декабря парламент вынесет свое решение по соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Брюссель не будет рассматривать иных вариантов соглашения с Великобританией. По его словам, если Соединенное Королевство не примет текущий вариант соглашения, то ему придется выходить из состава ЕС без сделки.