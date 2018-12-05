Вашингтон, 5 декабря, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Россия способна уничтожить Соединенные Штаты, а Китай может нанести серьезный ущерб стране, заявил кандидат на пост руководителя Центрального командования американской армии генерал-лейтенант Кеннет Маккензи на слушаниях по поводу рассмотрению его кандидатуры в сенате.

Mil.ru Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с российской подводной лодки

Он заявил, что у США существует 5 основных угроз, и подчеркнул, что наибольшая угроза исходит от России и Китая, так как они способны нанести непоправимый ущерб Соединенным Штатам. Иран, по его мнению, также является угрозой, но не такой серьезной. Для противостояния этим угрозам, по мнению Маккензи, США должны создавать больше военных баз и активней использовать воздушное пространство.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты дают России 60 дней на исправление ситуации с «нарушениями» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, развертывание Россией дивизионов «Новатор 9М729» является нарушением договора.