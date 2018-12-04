Москва, 5 декабря, 2018, 01:58 — ИА Регнум. Ультимативное заявление американского госсекретаря Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) — это способ разорвать соглашение, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Gage Skidmore Майк Помпео

Комментируя заявление Помпео о том, что «у России есть 60 дней», в течение которых она должна «вернуться к исполнению договора», иначе США будут испытывать ракеты, российский сенатор заявил:

«Ультиматум Помпео — это технология выхода США из ДРСМД: в Вашингтоне понимают, что Москва такой ультиматум отвергнет. И тогда они заявят весь мир, что во всем опять виновата Россия, и поэтому они рвут договор».

«Им нужно обоснование. В этом смысл ультиматума Помпео», — добавил Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео 4 декабря заявил, что США будут соблюдать РСМД еще только 60 дней, а после этого начнут испытывать подпадающие под действие договора ракеты — если Москва «не вернется к исполнению договора».