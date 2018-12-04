Кишинёв, 5 декабря, 2018, 01:37 — ИА Регнум. В будущий парламент Молдавии могут пройти четыре или пять партий. Об этом свидетельствуют обнародованные 4 декабря результаты опроса «Барометр общественного мнения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

По данным опроса, Партия социалистов (лидер Игорь Додон) набирает 45,5% из числа определившихся с голосом респондентов, по 15% набирают правящая Демпартия (Владимир Плахотнюк) и оппозиционная партия «Действие и солидарность» (Майя Санду), 10% — еще одна оппозиционная партия Платформа DA (Андрей Нэстасе). Партия «Шор» мэра Оргеева Илана Шора — на грани преодоления шестипроцентного порога, у нее 5,9%. Остальные партии набирают менее 3%.

Стоит отметить, что две оппозиционные партии — «Действие и солидарность» и Платформа DA — намерены участвовать в выборах единым блоком. А Партия социалистов Додона ранее заявила о возможности создания коалиции после выборов с Демпартией Плахотнюка. Вместе они таким образом могут получить конституционное большинство. Тем более, если в парламент попадет партия Шора, также лояльная Плахотнюку.

При этом, согласно тому же опросу, 83,7% опрошенных считают, что выборы в Молдавии не являются свободными.

Намеченные на 24 февраля 2019 года парламентские выборы в Молдавии пройдут по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Опрос «Барометр общественного мнения» проводился по заказу Института общественных политик с 9 по 23 ноября. Были опрошены 1115 человек. Максимально возможная погрешность составляет 3%.