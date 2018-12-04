Москва, 5 декабря, 2018, 01:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретится с новым составом Совета по правам человека (СПЧ) 11 декабря, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека

На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть слова члена СПЧ Игоря Борисова о встрече с президентом 11 декабря, Песков ответил утвердительно. Тем самым пресс-секретарь подтвердил ранее озвученную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В новый состав вошли 51 человек.