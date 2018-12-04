Санкт-Петербург, 5 декабря, 2018, 00:33 — ИА Регнум. Пожар повышенного уровня сложности тушат сотрудники МЧС в Невском районе Санкт-Петербурга. Горит склад с бумажной продукцией на улице Латышских Стрелков, д. 29.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании поступило 4 декабря в 22:00 мск.

«Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия спустя несколько минут. Проведя разведку, они установили, что происходит горение на общей площади 350 кв. метров», — отметили в ГУ МЧС.

В связи с масштабами ЧП в 22:56 мск пожару был присвоен повышенный номер сложности №2, а в 23:24 мск он был повышен до №3. Площадь пожара увеличилась.

Сведений о пострадавших пока нет. С огнем борются 54 пожарных и 13 единиц техники.