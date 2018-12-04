Киев, 4 декабря, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Продление закона о международных закупках медикаментов до 2020 года оставит граждан Украины без лекарств на один-два года, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщают 4 декабря «Украинские новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Лекарства

По ее словам, из-за данного закона лекарства приходят на Украину с опозданием на один-два года, что, соответственно, сказывается на больных гражданах. Богомолец подчеркнула, что по данному закону Украина сначала вносит 100% предоплату за лекарства, а потом еще платит международным посредникам вознаграждение: в 2017, 2018 и 2019 годах сумма вознаграждения составила $210 млн.

Напомним, ранее Богомолец заявила, что правительство обеспечивает онкобольных лекарствами только на 30%.