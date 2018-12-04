Лиссабон, 4 декабря, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об «укреплении стратегического партнерства» с Португалией и всем Европейским союзом, 4 декабря передает агентство Reuters.

Friends of Europ Флаги Китая и ЕС

«Китайско-португальские отношения вступают в самый лучший период в истории», — заявил китайский лидер в ходе переговоров с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

Си Цзиньпин также отметил, что сотрудничество с Португалией «укрепит стратегическое партнерство между Китаем и Европейским союзом».

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