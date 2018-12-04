Архангельск, 4 декабря, 2018, 23:20 — ИА Регнум. Как сообщают сайты МЧС Архангельской области и МО «Мезенский район», благодаря временному падению температуры до минус 26 удалось наморозить первую пешеходную переправу через реку Пезу, на дороге к Мезени. Толщина льда на ней составила 14−18 сантиметров. Для транспортной ледовой переправы необходимо толщина минимум 23 сантиметра. Начавшееся повышение температуры не дает повода для оптимизма. Для намораживания на переправе в сутки 1−1,5 сантиметра льда необходима устойчивая температура минус 10 градусов. Зимой 2017−2018 годов Мезенский район находился в тяжелом положении в связи с тем, что ледовые переправы из-за теплой погоды были оборудованы лишь в начале 2018 года.

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Оборудование ледовых переправ в более южных районах Архангельской области и в устье Северной Двины в этом году ожидается не раньше первой декады января 2019 года. Все это время островные территории и населенные пункты «на другой стороне рек» будут тратить запасы топлива и продовольствия, перебиваясь случайной доставкой предметов первой необходимости по нелегальным переправам и по воздуху.

Мэрия Архангельска не стала дожидаться морозов и с 4 декабря на переправе «порт Экономия — деревня Реушеньга» запустила аэросани, предоставленные МЧС. Запись на рейсы аэросаней ведется в администрации Маймаксанского округа города Архангельска, и сами они проходят два раза в неделю в светлое время суток.

Пешеходные переправы оборудуют органы муниципальной власти, а транспортные — региональный Автодор. По информации сайта «Архангельскавтодора» Мезенское ДРСУ уже ведет работы на реке Пёза (Мезенский район), реке Мезень, наручье Мельничный в Лешуконском районе и на других мелких реках. По плану в этом сезоне в области должно быть оборудовано 45 ледовых переправ. В связи с тем, что они уже намораживаются, но толщина льда еще мала, «Архангельскавтодор» обратился к водителям с требованием не выезжать на них до официального открытия — чтобы избежать потери автомашины и человеческих жертв.

Потепление климата не позволит надеяться на традиционные ледовые переправы и приведет к срывам в жизнеобеспечении поселений «за реками». Решить эту проблему Севера и Сибири, которая возникнет в ближайшее время, могут новые технические или химические средства, но их разработка не под силу регионам и требует участия федерального правительства.