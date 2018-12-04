Лиссабон, 4 декабря, 2018, 23:09 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Португалию; в аэропорту Лиссабона была организована торжественная церемония встречи, которую с португальской стороны возглавил глава МИД Аугушту Сантуш Силва, сообщает 4 декабря Синьхуа.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Китайский лидер передал правительству и народу Португалии искренний привет и наилучшие пожелания и подчеркнул, что отношения традиционной дружбы и доверия двух стран выдержали проверку временем. Отдельно было упомянуто успешное решение о возвращении под китайский суверенитет бывшей португальской колонии Макао, которая ныне является Специальным автономным районом Аомэнь.

На этой позитивной основе в 2005 году между Пекином и Лиссабоном были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которое принесло выгоды народам обеих стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2019 году исполняется 40 лет установления между странами дипломатических отношений. «Я рассчитываю обсудить план взаимодействия между двумя странами с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созой и премьер-министром Антониу Коштой», — заявил китайский лидер, выразив уверенность в быстром, поступательном развитии двусторонних отношений в будущем.