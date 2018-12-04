Москва, 4 декабря, 2018, 22:50 — ИА Регнум. В середине ноября Минобороны РФ опубликовало видео, как тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота «Пётр Великий» провел условный поединок с атомной подводной лодкой. Это произошло на противолодочных учениях в Баренцевом море. Во время практических стрельб «Петр Великий» отстрелялся по обнаруженной подводной цели ракетой-торпедой из противолодочного комплекса «Водопад».

Mil.ru ВМФ России

Следует заметить, что ракеты-торпеды считаются одним из эффективнейших средств борьбы с подводными лодками. Характеристики данного оружия позволяют надводным кораблям поражать субмарины на значительном расстоянии, не дающем им возможность использовать свои торпеды.

Ракеты-торпеды комплекса «Водопад» могут уничтожить вражескую субмарину на расстоянии до пятидесяти километров. Боеголовка может оснащаться ядерной боевой частью или малогабаритной электрической торпедой УМГТ-1.

Сразу после старта ракета ныряет в море, а затем происходит ее взлет в воздух. По воздуху ракета проводит доставку торпеды в район, где находится подводная лодка. «Ныряние» ракеты-торпеды позволяет унифицировать ее запуск: стрелять ей как с надводного корабля, так и из торпедного аппарата подводной лодки.