Киев, 4 декабря, 2018, 22:43 — ИА Регнум. Гражданам Украины «опасно» быть не только в России, но теперь еще и в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 4 декабря УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

По словам чиновника, некоторые украинские граждане будут «под угрозой» в Белоруссии, где действуют «российские спецслужбы». Климкин вспомнил историю с Павлом Грибом, который «пропал» в Белоруссии.

Напомним, об «опасности» пребывания украинских граждан в Белоруссии Климкин говорил и ранее. Как комментировал его слова посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, существует не реальная, а «потенциальная» опасность, так как граждане Украины «потенциально» могут быть задержаны на территории Белоруссии.