Душанбе, 4 декабря, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Безвозмездную помощь в размере более чем $340 млн планирует оказать Таджикистану Азиатский банк развития (АБР) в ближайшие три года, сообщил сегодня, 4 декабря, представитель АБР в Душанбе Прадип Сривастава.

Павел Беньков. Таджик с пиалой. 1928

Так, в рамках операционного бизнес-плана АБР одобрил план финансовой помощи Таджикистану: в 2019 году планируется выделение $95 млн, в 2020 году — $125 млн, а в 2021 году — $120 млн. Однако эти суммы ориентировочные и их выделение будет зависеть от «достижений страны и наличия средств у АБР».

Деньги должны будут пойти на развитие частного сектора, автодорог, образования, здравоохранения, энергетики, муниципальной инфраструктуры и продовольственной безопасности.

По словам представителя банка, очередной переход на безвозмездную финансовую помощь обусловлен высоким риском долгового кризиса в Таджикистане, так как внешний долг страны по итогам 2017 года составил $2,9 млрд и превысил порог в 40% ВВП.

АБР ранее оказывал Таджикистану финансовую помощь в аналогичном формате — в 2008—2015 годы. После этого на протяжении трех лет кредиты и гранты стране выделялись в соотношении 50/50.