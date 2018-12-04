Саратов, 4 декабря, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Начало концерта группы IC3PEAK в Саратове задерживается более чем на два часа в связи с проверкой клуба «Мой бар» полицейскими. Начало было запланировано на 20 часов по местному времени, допуск зрителей в зал был намечен на 18 часов, в результате посетителей стали пускать в клуб лишь в 20:41.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

«Была проверка. Мы ее успешно прошли. Концерт будет на нашей площадке», — цитирует Интерфакс-Поволжье администратора концертной площадки. Она уточнила, что полицейские пришли в клуб с собаками и объяснили необходимость подобных действий «штатной плановой проверкой».

Проект IC3PEAK образовался в 2013 году. Исполнители относятся к жанру танцевальной электронной музыки. Группа успешно выступает в США, Германии, Франции, Швеции, Бразилии, Мексике и других странах. Первый русскоязычный альбом дуэт Насти Креслиной и Николая Костылева выпустил в ноябре 2017 года под названием «Сказка».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в официальной группе в одной из соцсетей исполнители сообщали, что все их выступления в России блокируются «правительством и полицией». Концерт в Казани отменился из-за сообщения о взрывном устройстве. Всех посетителей эвакуировали, а бомбу так и не нашли. По факту срыва концерта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

Исполнители сообщают, что все ближайшие концерты в рамках российского тура или отменяются, или «в опасности». «В каждом городе мы стараемся найти новые места, но это становится все более и более сложным», — отмечают участники группы.

Позднее проблемы возникли с проведением мероприятий в Перми и Новосибирске, причем в Перми концерт отменился, а в Новосибирске все-таки состоялся.

Исполнители стали гостями нового выпуска на YouTube-шоу «Узнать за 10 секунд». Выпуск организовали внепланово, 3 декабря, для поддержки артистов в связи с запретами их концертной деятельности, что подогрело их популярность. Креслина и Костылев сообщили, что не боятся массовой отмены своих выступлений и готовы проводить концерты даже на улице.