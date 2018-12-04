Вашингтон, 4 декабря, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп напомнил, что он «человек-тариф» и всегда готов к введению новых пошлин против Китая, 4 декабря передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Переговоры с Китаем уже начались. Если не будет продлений, то они закончатся через 90 дней со дня нашего замечательного и очень теплого обеда с президентом Си в Аргентине», — заявил Трамп в Twitter.

Однако президент США также напомнил: «если вы забыли, я — человек-тариф!» — в случае, если переговоры с Китаем не увенчаются успехом.

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