Озёрск, Челябинская область, 4 декабря, 2018, 19:32 — ИА Регнум. 3 декабря производственное объединение «Маяк» сообщило, что уже в этом месяце на опытно-промышленной установке запланирована переработка первой партии уран-циркониевого облученного ядерного топлива.

Alex Hesse Отработанное ядерное топливо

Проект переработки такого типа облученного ядерного топлива совершенно уникален — уран-циркониевое топливо использовалось только в реакторах атомных ледоколов класса «Арктика». До недавнего времени основное количество такого топлива было размещено в хранилищах плавучих технических баз «Лепсе» и «Лотта», а также в хранилищах, расположенных на бывших береговых технических базах Северного флота в губе Андреева и в поселке Гремиха. В последние годы усилиями Росатома при финансовой и технической поддержке зарубежных стран уран-циркониевое облученное ядерное топливо было перемещено в береговое хранилище контейнерного типа «Атомфлота» в Мурманске. Здесь ОЯТ планировалось хранить в течение длительного срока (до 50 лет), по истечении которого должно было быть принято решение о переработке или захоронении топлива.

Специалисты ПО «Маяк» приступили к разработке технологии переработки такого типа ОЯТ в 2015 году, через два с половиной года научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Маяк» готовится к переработке первой партии. Если все расчеты были верны, Северо-Западный регион России получит четкие перспективы полного решения проблемы советского ядерного наследия. А производственное объединение «Маяк» при успешном завершении переработки первой партии уран-циркониевого ОЯТ станет первым в мире предприятием, способным перерабатывать любые топливные композиции, когда-либо использовавшиеся в атомных реакторах.