Калуга, 4 декабря, 2018, 19:29 — ИА Регнум. В центральном отделении почтовой связи Калуги, что на площади Старый Торг сегодня, 4 декабря открылся специальный почтовый ящик для писем Деду Морозу. Церемония приурочена ко Дню заказов подарков Деду Морозу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России"Ольга Строк.

Фото пресс-службы УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России» Почтовый ящик для писем Деду Морозу.

По её словам, калужане ежегодно отправляют на родину новогоднего волшебника более 1000 красочно оформленных рукописных писем. Официальный почтовый адрес российский Дед Мороз получил в 1999 году, когда была образована его резиденция в Великом Устюге.

«Для того, чтобы письмо быстрее нашло своего волшебного адресата, на конверте нужно правильно указать адрес и индекс Деда Мороза в Великом Устюге: 162 390, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза. Кроме того, нужно обязательно не забыть наклеить на конверт марку. Кстати, 4 декабря в почтовое обращение страны вышла новогодняя почтовая марка. На марке изображена Снегурочка на фоне зимнего леса», — сказала Ольга Строк.

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Напомним, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов, автобаза и два Участка курьерской доставки в Калуге и Обнинске. Услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 9 передвижных отделений почтовой связи. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенные пунктов Калужской области.