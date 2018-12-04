Нарьян-Мар, 4 декабря, 2018, 19:19 — ИА Регнум. 30 ноября жители Ненецкого округа получили возможность ответить на вопросы «Теста по истории Отечества», подготовленного специалистами Военного университета Министерства обороны РФ. Ранее тест проводился почти во всех регионах России. По информации газеты «Нарьяна Вындер», в Нарьян-Маре ответить на вопросы можно было в стенах Ненецкого аграрно-экономического техникума, Ненецком профессиональном училище, Нарьян-Марском социально-гуманитарном колледже, окружном краеведческом музее, центральной библиотеке и школе в посёлке Искателей.

Serge 5464567 Фрагмент Памятника Тысячелетия России

Участникам надо было ответить на 40 вопросов по истории страны за 40 минут. Пользоваться справочниками, искать ответы в интернете, консультироваться по телефону или обращаться «за помощью к залу» было запрещено.

Самым легким для жителей НАО оказался вопрос — каким органом власти была принята Конституция Российской Федерации 1993 года: а) указом президента Б. Н. Ельцина; б) совместным голосованием Совета Федерации и Государственной думы; в) Конституционным собранием; г) на всенародном референдуме». Правильный ответ, который знали почти все — на всенародном референдуме.

Хуже всего участники знали Государственную думу Российской Империи. Почти никто не ответил на вопрос о ее председателе: «Первым председателем дореволюционной Государственной думы был: а) П. Н. Милюков; б) С. А. Муромцев; в) В. В. Шульгин; г) М. В. Родзянко». Правильно ответили те, кто назвал С. А. Муромцева. Лучшие ответы на вопросы теста были получены от учащихся старших классов, хуже знают историю пенсионеры, депутаты и бюджетники.

Организатором тестирования стала Общественная молодежная палата при окружном Собрании депутатов.