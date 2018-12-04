Рим, 4 декабря, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Правительство Италии не рассматривает возможность отказа от двух важнейших реформ — снижения пенсионного возраста и введения минимального дохода от гражданства, заявил во вторник, 4 декабря, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает информагентство Askanews.

Коста Оресте. Ну ещё одну

Предметом обсуждения с властями Евросоюза являются другие статьи бюджета, диалог в настоящее время продолжается, сообщил также Триа.

Как сообщалось ранее, правительство Италии ради выполнения своих предвыборных обещаний (отмена повышения НДС, отмена повышения пенсионного возраста, введение минимального дохода от гражданства) повысило дефицит бюджета 2019 года с 2 до 2,4% ВВП. Власти ЕС выступили категорически против, по их мнению, в условиях высокого госдолга Италии (130% ВВП) ей следует экономить, а не наращивать бюджетные расходы и не снижать пенсионный возраст.

Власти Италии в свою очередь считают, что политика экономии уже доказала свою неэффективность, нужна новая и более активная экономическая политика. Они отказались от внесения изменений в бюджет. Еврокомиссия официально предупредила Италию о подготовке к запуску процедуры санкций.

В настоящее время стороны продолжают переговоры. Правительство Италии, вероятно, предложит Еврокомиссии снизить дефицит до 2,2% или 2% ВВП. Часть еврокомиссаров считают и такое снижение уровня дефицита недостаточным. При этом правительство намерено сэкономить на других статьях расходов, а пенсионную и другие реформы провести, как и намечалось.

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