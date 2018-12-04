Москва, 4 декабря, 2018, 19:14 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о бюджете Москвы на 2019−2021 годы. Документ опубликован 4 декабря на официальном портале мэра Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

В 2019 году общий объем доходов бюджета столицы составит 2,3 трлн рублей, расходов — 2,6 трлн рублей. Дефицит составит 276 млрд рублей.

В 2020 году доходы Москвы запланированы на отметке 2,4 трлн рублей, в 2021 — 2,5 трлн рублей, а расходы 2,6 трлн и 2,7 трлн соответственно. В эти годы бюджет также останется дефицитным.

Напомним, Московская городская дума приняла закон о бюджете столицы 21 ноября.

Как заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»), 51,3% бюджета, или свыше 1,3 трлн рублей в год составят расходы социального характера.