Москва, 4 декабря, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко делает всё для того, чтобы заслужить право быть переназначенным на следующий срок, полагает кинорежиссёр Карен Шахназаров. Об этом он заявил 4 декабря в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя политику официальных властей Украины в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вопрос

«Я думаю, мы не до конца понимаем, насколько Украина управляемая страна, — сказал Шахназаров. — Эти верующие — это те же избиратели. Вроде бы скоро выборы? Зачем эту кашу заваривать? Даже если у тебя есть цель (создать автокефальную украинскую православную церковь — прим. ИА REGNUM ), подожди хотя бы. Происходящее лишний раз говорит о том, что Порошенко понимает, что выборы на Украине ничего не значат. Он делает то, чтобы заслужить право быть переназначенным на следующий срок теми силами, которые им управляют. Логика у него простая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации «Союза православных журналистов», в Ровенской области около двадцати священников канонической Украинской православной церкви получили повестки в СБУ. Повестки вручили священнослужителям Ровенской и Сарненской епархий. Многие из них отметили, что сотрудники спецслужб не объясняют никаких причин вызова на допрос и не предъявляют конкретных обвинений.

По данным журналистов, украинские спецслужбы могут готовить провокации в церквях УПЦ МП, которые являются памятниками архитектуры. СБУ интересуют более двадцати храмов Ровенской области, в частности храмы в населённых пунктах Рясники, Мнишин, Розваж, а также Городокский, Дерманский и Межирицкий монастыри.