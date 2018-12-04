Рим, 4 декабря, 2018, 18:25 — ИА Регнум. Органам власти тех стран ЕС, которые отказались подписывать пакт ООН о миграции, следует «пересмотреть свою позицию», заявил во вторник, 4 ноября, еврокомиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос, передает Gazzetta del Mezzogiorno.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Поддержка пакта соответствует и интересам ЕС в целом, и интересам каждой страны, считает еврокомиссар. Она может стать «платформой для многостороннего сотрудничества» в важнейшем вопросе, отметил также Аврамопулос.

Как сообщалось ранее, правительства и парламенты целого ряда стран ЕС отказались или заявили о намерении отказаться подписывать миграционный пакт.

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