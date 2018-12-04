Ленинградская область, 4 декабря, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Трагическое ДТП произошло в 16:36 мск 4 декабря на 21 километре Гостилицкого шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, при столкновении грузового автомобиля и Renault Logan погибли на месте мужчина и женщина, находившиеся в легковом автомобиле.

«Личности погибших устанавливаются. По данному факту проводится проверка», — отметили в дорожной полиции петербургского региона.

Как сообщают очевидцы в соцсети, «Логан» вылетел на встречку под КамАЗ».

«Скорость надо выбирать соответственно дорожным условиям. Жалко людей», — отмечают пользователи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дорожные службы предупреждали о сложной ситуации на трассах Ленобласти, связанной с гололедицей, снегопадом и усилением ветра. Водителей призывали к осторожности.

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Добавим, что ранее в 12:40 в Волховском районе Ленобласти совершил съезд в кювет и перевернулся автомобиль ВАЗ-2114. Водитель был доставлен в больницу в состоянии средней тяжести, а его пассажирка, женщина 1969-го года рождения, погибла на месте ДТП. Идет доследственная проверка.