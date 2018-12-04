Киев, 4 декабря, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Между Киевом и Москвой действует целый ряд военных соглашений, в частности несколько договоров о базировании Черноморского флота России в Крыму. Об этом 4 декабря в кулуарах Верховной рады заявил депутат, глава фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«По состоянию на сегодняшний день между Украиной и Россией действует целый ряд военных договоров, в частности об аренде аэродрома «Нитка» в Крыму. Этот межправительственный договор до сих пор действует. Законопроект о его разрыве мы зарегистрировали несколько лет назад. Правительство было против разрыва этого военного договора. По состоянию на сегодня действует несколько договоров о базировании Черноморского флота России в Крыму. Правительство, МИД и администрация президента также против их разрыва. Сегодня перед выборами они вдруг вспомнили, что эти договора нужно разрывать», — сказал Ляшко.

Он напомнил, что по инициативе «Радикальной партии» парламент разорвал соглашения с Россией «о военном сотрудничестве, о сотрудничестве в сфере разведки, военных перевозок, связи и т.д.».

«Отмечу, ни президент, ни правительство, ни МИД не инициировали разрыв военных договоров с Россией. Мы инициировали, и парламент принял эти наши законопроекты. Это говорит о том, что нынешняя власть не способна видеть дальше своего носа, они ищут возможности повысить свои рейтинги», — добавил Ляшко.

Также депутат призвал парламент разорвать все договоры с Россией и национализировать её имущество.

«В 2014 году наша команда зарегистрировала законопроекты о расторжении всех соглашений с Россией и о национализации имущества агрессора. Мы требовали от властей их принятия, но они игнорировали наши требования. Теперь, перед выборами, они начали рассказывать о расторжении соглашений с РФ», — написал Ляшко в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Порошенко внес в парламент Украины проект закона о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Российской Федерацией. 28 августа 2018 года Порошенко заявил, что Киев готов разорвать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией. В свою очередь спикер Кремля Дмитрий Песков назвал решение Киева «неразумным». При этом он признал, что отношения между государствами находятся в ситуации, которую трудно еще больше испортить.