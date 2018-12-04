Таллин, 4 декабря, 2018, 18:09 — ИА Регнум. В Эстонии подготовлен законопроект по отказу от ратификации договора о границе с Российской Федерацией, а также отзыву подписи эстонской стороны в соглашении. Автором законопроекта является парламентская оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), передает rus.err.ee.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Как сообщил депутат Рийгикогу Яак Мадисон, партия предложила данную инициативу из-за событий в Керченском проливе.

«Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не придерживается международных договоров», — заявил Мадисон.

Напомним, что оппозиционная фракция не в первый раз пытается препятствовать ратификации: летом 2017 был предложен аналогичный проект, объясняя это тем фактом, что Россия не стремится к ратификации пограничного договора. Однако в октябре 2017 года эстонский парламент отклонил предложение EKRE.

В ноябре премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал рассматривать действия РФ на Украине вне рамок эстонско-российских пограничных соглашений и подтвердил свою приверженность в поддержке завершения ратификации договора.

«Я поддерживаю завершение ратификации эстонско-российских пограничных соглашений. И я думаю, что этот вопрос гораздо шире — это также вопрос о внешней границе Европейского союза и внешних границах НАТО», — заявил Юри Ратас.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российско-эстонский пограничный договор был подписаны министрами иностранных дел России и Эстонии 18 мая 2005 года в Москве. При ратификации парламент Эстонии в закон о ратификации включил политическую преамбулу, в которой содержится ссылка на Тартуский (Юрьевский) мирный договор 1920 года. Это изменение, по мнению МИД России, способно стать обоснованием для будущего предъявления территориальных притязаний к Российской Федерации. Россия отозвала свою подпись под документом. Официальные лица Эстонии неоднократно заявляли, что Эстония не намерена отказываться от преамбулы к закону о ратификации договоров о морской и сухопутной границе с Россией. Подобная политическая преамбула к российско-латвийскому пограничному договору была отменена латвийским парламентом в 2007 году, после чего документ был ратифицирован российской стороной.

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В конце мая 2018 года российское посольство РФ в Эстонии заявило, что в нынешней ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров между Эстонией и Россией говорить не приходится.

«В январе этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров вновь четко определил главное условие для этого шага — нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях. Россия свое обязательство сдержала. Со стороны эстонского правительства русофобская риторика продолжает зашкаливать. В такой ситуации о продвижении ратификации пограничных договоров говорить не приходится», — сообщило посольство России в Эстонской Республике.