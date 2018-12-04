Бишкек, 4 декабря, 2018, 18:05 — ИА Регнум. Министерство транспорта Киргизии планирует вводить практику платных автомобильных трасс, поскольку ситуация в сфере дорожного строительства с каждым годом становится всё хуже. Об этом глава ведомства Жамшитбек Калиловзаявил, выступая на круглом столе.

Oleg Storozhenko Дорога. Киргизия

Чиновник отметил, что одной из основных причин, по которым минтранс не может решить проблему плохих дорог, является нехватка финансирования. По его словам, несмотря на рост цен на топливо и запчасти для спецтехники, на содержание дорог выделяется та же сумма, что и 10 лет назад.

«В планах у нас строительство платных дорог. Когда-то нам тоже придется переходить на них. Мы хотим для начала создать нормативно-правовые акты. Переход будет поэтапным и не по тем дорогам, которыми сейчас пользуются граждане», — уточнил министр.

Также Жамшитбек Калилов акцентировал внимание на том, что поскольку министерство транспорта называют самым коррумпированным госорганом Киргизии, то ведомству нужно продолжить реформировать систему управления дорожной отрасли.

«Минтранс в целях реформирования упразднил четыре управления. В системе нашей работы была следующая цепочка: заказчик — консультант — подрядчик, где и заказчик, и консультант были под нашим контролем, это же было нарушением, на сегодня консультант — это отдельная единица и не находится под нашим контролем», — констатировал он.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность автомобильных дорог Киргизии составляет свыше 34 000 км, из которых только около 19 000 км имеют твердое покрытие. Более половины из них находятся в неудовлетворительном или откровенно плохом состоянии.

Также следует отметить, что министерство транспорта оказалось на втором месте в рейтинге самых коррумпированных государственных органов, представленном генеральной прокуратурой Киргизии в конце мая 2018 года.