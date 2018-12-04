Москва, 4 декабря, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Гуманитарное предоставление гражданства России беженцам с Донбасса — не просто созревший, а перезревший вопрос, кроме того, предоставление гражданства РФ без требования отказа от гражданства Украины поможет защитить тех, кто подвергается репрессиям со стороны неонацистов на Украине, отметил во вторник, 4 декабря, главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров, комментируя предложение спикера Госдумы о проведении консультаций и облегчении процедуры предоставления российского гражданства гражданам Украины.

Mr.kombrig Поезд «Украина»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил профильным комитетам проработать вопрос предоставления российского гражданства для граждан Украины в рамках реализации поручения президента Владимира Путина.

Володин предложил провести консультации с правительством и администрацией президента и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят «сделать всё, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов». В ходе заседания Госдумы глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) предложил исключить для граждан Украины требование отказа от своего гражданства для получения гражданства РФ.

«До начала войны в Донбассе на территории Донецкой и Луганской областей Украины жили 6 миллионов человек. Половина из них стали беженцами: 2 миллиона — в России, около миллиона — на Украине. Человеческое, гуманитарное предоставление гражданства России тем беженцам, которые хотят его получить — это не просто созревший, а перезревший вопрос.

Эти люди уже четыре года страдают. Да, есть отдельные примеры успешного решения проблемы за несколько месяцев. Но принципиально проблема не решена. По утвержденной в России процедуре необходимо показать справку о том, что ты отказался от предыдущего гражданства. В условиях многократно объявленной на Украине войны против России получить эту справку невозможно. Требовать ее предоставления могут только идиоты или людоеды. Вопрос о защите человеческих прав 2 миллионов беженцев только с Донбасса требует облегчения процедуры.

Очевидно также, что установившийся на Украине режим является репрессивным не только по отношению к жителям Донбасса. Режим, который угрожает свободе, достоинству, материальным, гуманитарным, национальным интересам людей, живущих на Украине вне Донбасса, также делает невозможным процедурное получение гражданства РФ процедурным же отказом от гражданства Украины. Нынешнее предложение — адекватный и перезревший, сильно опоздавший ответ нашего государства на изменившуюся обстановку на Украине.

Это не ответ на запрет на въезд мужчинам до 16 до 60 лет. Это — минимальный способ защитить здесь, в России, всех, кто подвергается репрессиям со стороны неонацистов на Украине. Кроме того, это один из способов борьбы против выдачи участников донбасского ополчения на Украину.

Но нынешняя инициатива — только половина дела. Необходимо решить вопрос о массовом, без всяких исключений, представлении гражданства России жителям ДНР и ЛНР. Прецедентом может служить история предоставления гражданства жителям Абхазии и Южной Осетии.

Когда в 2001 истек срок продленного действия паспортов СССР, то оказалось, что те жители отделившихся от Грузии Абхазии и Южной Осетии, которые имели советские паспорта, лишались каких-либо признанных документов. В результате переговоров с участием ООН было принято решение о выдаче нейтральных паспортов, не грузинских, не осетинских и не абхазских. Грузия отказалась от этого предложения, и чтобы защитить гуманитарные права людей, Россия приняла решение с 2001 года разрешить массовое предоставление гражданства жителям Абхазии и Южной Осетии.

Украина обещает жителям ЛНР и ДНР зачистку населения и концлагеря, и у жителей республик нет способа защищать свои гуманитарные права, если они будут сохранять свои украинские паспорта. В определенный момент Украина, продолжая свою репрессивную практику, может объявить недействительными целые серии паспортов в конкретных регионах, чтобы заставить менять паспорта, что может стать поводом к фильтрации. Чтобы избежать люстрации граждан Украины, которые живут в ДНР и ЛНР, может быть актуальным и вопрос о предоставлении им российского гражданства. Нынешнее облегчение процедуры станет первым инструментом к такому предоставлению», — отметил Колеров.