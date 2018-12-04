Мадрид, 4 декабря, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Лондон не сможет покинуть европейский таможенный союз по условиям того соглашения, которого добилась британский премьер-министр Тереза Мэй, считает испанское издание ABC. Оно указывает на то, что даже перед лицом давления со стороны оппозиции, которая угрожала обвинить Мэй в неуважении к парламенту, правительство Великобритании отказалось предоставить для рассмотрения полный текст юридического доклада о Брексите, подготовленный генеральным прокурором Соединенного королевства Джеффри Коксом.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Британские власти опубликовали только сжатое изложение этого текста, в котором описываются общие последствия принятия соглашения с ЕС, однако без уточнения деталей. Главная проблема для Терезы Мэй заключается в том, что, согласно результатам правового анализа, Великобритания может оказаться в ловушке таможенного союза на неопределенное время, причем без возможности покинуть его в одностороннем порядке. Это произойдет после вступления в силу гарантий, о которых стороны договорились, чтобы избежать появления жесткой границы с Ирландией. Единственной возможностью отказаться от этих гарантий будет договориться о будущих торговых отношениях, однако такой договор, по мнению Кокса, может быть отложен на более поздний срок, чем думает правительство.

Тот же самый Джеффри Кокс, который уверял, что парламенту не обязательно видеть полный текст юридического отчета о Брексите, выступая перед палатой общин, подтвердил: «Ни у одной из сторон нет одностороннего права положить конец этим гарантиям». Тем временем наиболее ярые евроскептики пытались прервать его речь криками: «Это ловушка!». Без сомнения, в правовом документе, предоставленном правительству в конце ноября, генеральный прокурор высказался на этот счет недвусмысленно, косвенным образом поспособствовав отставке двух британских министров, покинувших свой пост в прошлом месяце.

Столкнувшись с негодованием евроскептиков, Кокс также объяснил, что после Брексита в Соединенном королевстве по-прежнему будут применяться некоторые европейские законы, пускай только в «определенных областях» и в ограниченном масштабе. Этим он еще подлил масла в огонь, в результате чего ряд парламентариев уже публично объявили, что не поддержат соглашение с ЕС на следующей неделе.

В связи с этими событиями Оливер Роббинс, занимавшийся переговорами о Брексите от лица британского правительства и пользующийся полным доверием Терезы Мэй, заявил, что вызвавшие недовольство гарантии являются «несколько неудобной необходимостью» как для Великобритании, так и для Евросоюза, однако их не следует рассматривать как условия, в которых обе стороны хотели бы находиться в дальнейшем.

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Проблема, с которой сейчас может столкнуться британское правительство, если оно не продемонстрирует полный текст юридического доклада — это обвинение в «неуважении к парламенту», которое будет означать серьезные неприятности для Мэй. Палата общин неделями требует показать этот документ, но это не входит в текущие планы премьер-министра, которая боится повредить своей стратегии убеждения парламентариев в необходимости достигнутого соглашения с ЕС. Решающее голосование состоится 11 декабря, и оглушительный провал может стоить Терезе Мэй ее положения.