Мадрид, 4 декабря, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал трату 716 миллиардов долларов на оборону страны как «безумие», сообщает испанское издание La Vanguardia. Американский лидер призвал своих «коллег», главу Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Путина, к совместной работе, которая положила бы конец росту военных расходов, из-за которого Вашингтон был вынужден раскошелиться на «безумные» 716 миллиардов в этом году.

А. Фураев. Еще виток

«Я уверен в том, что в будущем президент Си и я, совместно с президентом Путиным из России, начнем обсуждать значимое прекращение того, что превратилось в громадную и неконтролируемую гонку вооружений. США потратили 716 миллиардов долларов в этом году. Это безумие!» — написал Трамп в своем аккаунте в Твиттере.

Позднее, в своем втором сообщении, глава Соединенных Штатов также заверил, что он поддерживает «очень крепкие и личные отношения» со своим китайским коллегой. По мнению Дональда Трампа, он сам и Си Цзиньпин — это единственные два человека, которые могут добиться значительных перемен в лучшую сторону не только в сфере международной торговли, но и во многих других областях для «двух великих наций».

Наконец, американский президент намекнул на переговоры с Северной Кореей, целью которых является убедить Пхеньян отказаться от своей ядерной программы. Трамп уверен, что успех США на этих переговорах будет иметь положительный эффект и для Пекина. «Решение вопроса Северной Кореи — это великая вещь для Китая и для ВСЕХ!» — подчеркнул американский лидер, написав последнее слово большими буквами.

Эти заявления появились после того, как Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели двустороннюю встречу в рамках саммита G20 («Большой двадцатки»), который состоялся в столице Аргентины Буэнос-Айресе в конце прошлой недели. Переговоры двух лидеров были призваны продемонстрировать перемирие в коммерческой войне, которую последнее время вели между собой американские и китайские власти.

На протяжении нескольких месяцев обоюдное напряжение нарастало, отразившись в введении новых тарифов на товары с той и другой стороны. Ранее Вашингтон обвинил Пекин в блокировке доступа к китайскому рынку для иностранных компаний и в нарушении законов об интеллектуальной собственности.

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В субботу Трамп согласился приостановить в течение 90 дней свой план 25-процентного повышения американских тарифов на сотни китайских продуктов и приступил к амбициозным переговорам с КНР насчет ее экономической политики, исход которых пока остается неопределенным.