Смоленск, 4 декабря, 2018, 17:47 — ИА Регнум. Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области, а также его заместитель, подозреваются в фальсификации документов, что позволило иностранцам незаконно получить гражданство РФ. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

В отношении сотрудников полиции возбуждены уголовные дела По версии следствия в феврале — июне этого года подозреваемые внесли заведомо ложные сведения о наличии у иностранных граждан достаточных знаний для признания их носителями русского языка в ряд документов. Эти документы затем стали основанием для предоставления иностранцам гражданства Российской Федерации. В рамках расследования уголовного дела сотрудники СКР при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ проводят обыски по месту жительства подозреваемых, а также в управлении по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области. Подозреваемые задержаны.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в отношении сотрудников назначено проведение служебной проверки и в случае, если их вина будет доказана, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю в Воронеже были задержаны двое сотрудников полиции, в том числе — замначальника следственной части ГУ МВД по подозрению в получении крупной взятки.