Москва, 4 декабря, 2018, 17:42 — ИА Регнум. На полях саммита стран «Группы двадцати» подписан Стратегический документ о российско-аргентинском партнерстве в области мирного использования атомной энергии. Торжественная церемония состоялось в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Аргентины Маурисио Макри. С российской стороны подпись поставил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, с аргентинской стороны — секретарь по энергетике Министерства государственной казны Аргентины Хавьер Игуасель. В числе основных направлений взаимодействия, предусмотренного документом, — проработка различных моделей реализации проектов сооружения АЭС большой и малой мощности на территории Аргентины. Соглашение также предполагает работу над совместной реализацией проектов в третьих странах, включая сооружение исследовательских центров и развитие кадрового потенциала для них. Наконец, документ открывает дорогу для проведения совместных научных исследований, подготовки кадров и ряда других направлений. Также согласно документу, стороны рассмотрят возможность совместной эксплуатации флота плавучих АЭС на базе российского дизайна с учетом завершения строительства первой в мире плавучей АЭС «Академик Ломоносов».

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«Страны Латинской Америки и Аргентина, в частности, относятся к развивающимся странам. Такие государства имеют растущее население и остро нуждаются в дешёвой энергии по фиксированной цене для роста экономической активности и поддержания конкурентоспособности на мировых рынках товаров и услуг, — отметил начальник аналитического отдела ЗАО «Инвестиционная компания ЛМС» Дмитрий Кумановский. — Российские атомные технологии, которые станут доступны латиноамериканским учёным в совместных исследовательских центрах, позволят подготовить местных учёных для правильного восприятия новой наукоёмкой атомной отрасли»."Росатом является очень конкурентным на современном атомном рынке. Гибкие решения, низкая стоимость строительства, готовность возводить объекты «под ключ», а также инновация в виде флота плавучих АЭС позволяют сделать порог входа в атомные технологии любой страны вполне приемлемым. При этом, сеть исследовательских центров, с участием специалистов Росатома, привяжет новых региональных специалистов-атомщиков к российским технологиям, что позволит быстро и легко переходить к следующим этапам — от научных исследований к эксплуатации АЭС», — подчеркнул Кумановский.