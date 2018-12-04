Киев, 4 декабря, 2018, 18:03 — ИА Регнум. Канаде следует обновить операцию Unifier по обучению украинских военнослужащих, заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, сообщает 4 декабря УНИАН.

Ministry of Defense of Ukraine Канадские инструкторы провели занятия для украинских военнослужащих по минной безопасности

По его словам, тренировки украинских солдат под надзором канадских инструкторов должны перейти на «совершенно новый уровень срочности». Шевченко объясняет это тем, что между Украиной и Россия «растет напряженность».

Отмечается, что с начала работы программы Unifier в 2014 году на Украине канадскими инструкторами были подготовлены порядка 8 тыс. украинских военнослужащих.

Напомним, ранее украинские ВМС провели провокацию в территориальных водах России, в результате три украинских военных судна были задержаны российскими пограничниками. Украина назвала действия России «провокацией» и попросила помощи у западных стран.