Москва, 4 декабря, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Скандально известный актер и режиссер Алексей Панин заявил, что совершенно не понимает, о каком его новом пьяном дебоше идёт речь. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает РЕН ТВ.

Веселый роджер Алексей Панин

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщил о том, что Панин был снят в аэропорту «Внуково» с рейса Стамбул — Москва после того, как устроил дебош на борту — курил, ругался матом на экипаж и заявлял, что ему за это ничего не будет, так как он — большая звезда и знаменитость.

Позднее пресс-служба авиаперевозчика подтвердила информацию об инциденте.

Но Панин отрицает какой-либо инцидент со своим участием.

«Понятия не имею, о чем идет речь, я сижу дома… перепутали вообще все», — сказал актёр.

Стоит отметить, что это далеко не первый подобный инцидент с участием Панина. Так, в августе этого года Панин был снят вместе со своей дочерью с рейса Симферополь — Москва. Тогда очевидцы сообщили, что Панин был нетрезв и хулиганил. Сам актер также все отрицал.