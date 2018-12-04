Москва, 4 декабря, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Организацией так называемого «Объединительного собора» на Украине занялась местная прокуратура. О том, как именно этом происходит, 4 декабря рассказал управляющий Овручской епархией УПЦ МП митрополит Виссарион в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из х/ф «Бригада». Реж. Алексей Сидоров. 2002. Россия Обыск

«Примерно 7 дней назад один человек из прокуратуры приехал ко мне и сказал: «Мы вас просим, чтобы вы приняли участие в объединительном соборе, который будет в декабре». Я им сказал, что у нас есть предстоятель Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, — рассказал митрополит Виссарион. — У нас есть 90 архиереев, и никто из архиереев из канонической церкви не планирует идти на собор, который будет в Киеве, где будет Филарет, запрещённый в служении. Он от меня уехал, а через семь дней начался обыск. Сегодня я пообщался с прихожанами в Овруче, им рассказал. Многие из них плакали, что такое давление на меня, и сказали: «Владыка, мы будем с вами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на украинское издание «Вести», давление на иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата осуществляют сотрудники специального подразделения Службы безопасности Украины, ответственного за защиту государственного строя.

По словам адвоката Александра Ромасева, именно сотрудники отдела «Т» занимались обыском дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя). Можно говорить о продолжении цепочки с описью имущества церкви, произошедшей ранее отмечает он.

«Давление идёт, и оно усиливается», — сказал Ромасев.