Москва, 4 декабря, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Волнения во Франции вызваны в числе прочего тем, что политический класс этой страны на протяжении очень долгого времени игнорировал мнение народа, полагает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 4 декабря корреспонденту ИА REGNUM.

Кагарлицкий Борис

«Президенты во Франции стали одноразовыми, — объяснил эксперт. — Если раньше президентом была какая-то политическая будущность и историческая роль, то сейчас президент — это одноразовый администратор. Раньше президент, который принимал меры, вызывавшие возмущение всего народа, опасался, что его провалят на следующих выборах. Однако сейчас сложилась такая политическая конфигурация, когда президент точно знает, что продержится только один срок. Ему глубоко наплевать, если его партия провалится на следующих выборах, и для него это практически одноразовый контракт».

Кроме того, Кагарлицкий отметил, что между мейнстримовыми французскими партиями практически нет никакой разницы, потому что они действуют, исходя из общего совместного контракта.

«Поэтому фактически создалась ситуация, когда политический класс стал вообще нечувствителен к мнению избирателей, — продолжил директор Института глобализации и социальных движений. — Не просто к общественному мнению, а даже к электоральному поведению населения. Оно не влияет на политику. И это привело к тому, что ни массовые выступления, ни электоральные протесты не работали на протяжении последних 10 лет. Поэтому население Франции находилось в состоянии накопившейся ярости».

Иными словами, то, что сейчас происходит на улицах, по мнению Кагарлицкого, это выхлоп уже накопившегося народного возмущения, которое принимает революционный характер.

«Люди воспользовались поводом повышения акцизов на бензин, чтобы начать антисистемные выступления, — уверен Кагарлицкий. — И более того, меньшим, чем отставка Макрона, народ уже, скорее всего, не удовлетворится. Но отставка Макрона важна только для того, чтобы сломать логику политической системы. То есть создать такую ситуацию, когда старые политический партии и старый политический класс будут отстранены. Или по крайней мере ослабеют».

Особый интерес этой ситуации придаёт вопрос, кто сменит этот политический класс. Кагарлицкий убеждён, что, как ни парадоксально, объективный смысл восстания состоит в том, чтобы создать во Франции политический вакуум, в котором придётся обнулить всю политическую систему и начать всё с начала.

«Это пример без лидерского восстания, и это является его сильной стороной, — подчеркнул Кагарлицкий. — Нет лидеров, которых можно было бы купить или обмануть. [Лидер Национального фронта] Марин Ле Пен в растерянности. Это вышло за рамки её политического сценария. Она полагала, что игра будет идти по старым правилам. Плюс к этому в её партии произошёл раскол, и её левое крыло было фактически выброшено из партии. Сейчас Национальный фронт просел и не является той силой, какой был прежде. Насколько [глава партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк] Меланшон готов захватить эту нишу — посмотрим. Меланшоновское движение самое близкое к тому, что происходит».

Подытоживая сказанное, Кагарлицкий подчеркнул, что, хотя есть сведения, будто Макрон пообещал не повышать цены на бензин и вроде бы исчез формальный повод для выступлений, эту уступку французского президента народ воспримет как признак слабости, и давление будет продолжаться.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава французской партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон поддержал демонстрации «жёлтых жилетов» на Елисейских полях. После 3 декабря он и Марин Ле Пен потребовали назначить внеочередные выборы в Национальную ассамблею.