Москва, 4 декабря, 2018, 17:19 — ИА Регнум. Саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

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«С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание ОДКБ не проводить», — цитирует Ушакова ТАСС.

По его словам, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков. Говоря о кандидатуре нового генсека, он отметил, что «есть несколько вариантов». Ушаков также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.

Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе последней телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ, который должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«В ходе нашей последней телефонной беседы президент России предложил, чтобы исходя из сложившейся ситуации 6-го числа мы не проводили саммит ОДКБ, а в рабочем порядке провели обсуждения, и затем лишь поехали с готовыми решениями. Я согласился, потому что считаю, что правильнее решить этот вопрос рабочими процедурами», — отметил Пашинян.

По его словам, так как сейчас стороны не пришли к консенсусу, не имеет смысла повторять Астану (саммит ОДКБ, состоявшийся 8 ноября — ИА REGNUM ), что является неконструктивным.

«Договоренность была следующей: мы продолжим рабочие обсуждения, пока не придем к консенсусу», — сказал Пашинян.

8 ноября лидерам стран-членов ОДКБ на саммите в Астане не удалось прийти к консенсусу по кандидатуре нового генсека организации.

Ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил, что новый генсек ОДКБ будет назначен 6 декабря в Санкт-Петербурге. До тех пор и.о. генсека ОДКБ останется россиянин Валерий Семериков.

Армения, являющаяся действующим председателем ОДКБ настаивает на назначении своего представителя, поскольку отозванный представитель Армении Юрий Хачатуров отработал лишь половину из положенных трех лет (срок полномочий армянской стороны истекает в 2020 году). С этим не согласен, в частности, президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложивший передать полномочия генсека ОДКБ его стране. Такой же позиции придерживается президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.