Киев, 4 декабря, 2018, 18:06 — ИА Регнум. Две трети населения Украины хотят видеть новых людей в политике, заявила глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина, сообщает 4 декабря УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская хата. Дом на Украине

По ее словам, люди хотят видеть новых кандидатов в президенты Украины, однако единственный способ, с помощью которого новые люди могут появиться в украинской политике, это их появление в телевизоре. Но этого не происходит, отмечает Бекешкина.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Лидером среди кандидатов в президенты является бывший премьер-министр Украины ЮлияТимошенко, она набирает 14% рейтинга поддержки. У действующего президента Украины Петра Порошенко 8% рейтинга, столько же — у комика Владимира Зеленского.