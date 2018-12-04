Ленинградская область, 4 декабря, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Ленинградская область собирается полностью перейти на раздельный сбор мусора к 2020 году. Об этом заявил журналистам 4 декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alexander Klink Раздельный сбор мусора

Сначала регион начнет эксперимент в двух городах, а затем планирует распространить этот опыт на остальные районы.

«Но при разговоре о раздельном сборе не представляйте себе Амстердам и пять контейнеров. Российский раздельный сбор мусора — простой, как и всё у нас. Органические, пищевые отходы и неорганические», — пояснил Дрозденко.

Напомним, с 2019 года в России меняются правила обращения с твердыми бытовыми отходами. Регионы выбрали единого оператора по вывозу и утилизации мусора, в квитанциях ЖКУ появится строчка оплаты вывоза ТБО, а во дворах должны поставить отдельные контейнеры для опасных отходов — лампочек и батареек.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 4 декабря, лидер фракции «Единой России» в Заксобрании Петербурга Александр Тетердинко обратился к Александру Дрозденко с предложением ввести в Ленобласти налоговые льготы для мусороперерабатывающих предприятий по аналогии с теми льготами, что уже приняли в Петербурге.

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Однако губернатор Ленобласти этой инициативой не проникся. По его словам, в регионе, скорее, введут льготы для малоимущих на оплату услуг по вывозу ТБО.

«Я не получал этого обращения, но первое, что я скажу петербургскому единороссу: пусть вместе с нами идет в Госдуму и отстаивает иную позицию, чтобы у нас была единая схема обращения с отходами. Пока не будет единой схемы обращения с отходами, предложения Петербурга по мусорной теме для меня не являются первоочередными. Для меня важнее в этой схеме защитить людей, а не мусорные компании», — сказал Александр Дрозденко.

Рассчитанный в Ленобласти тариф на вывоз мусора он считает экономически справедливым, так что предлагает предприятиям работать в этих условиях, так как «мусорный» бизнес нельзя назвать убыточным в принципе.

Напомним, тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов в Ленобласти с 1 января 2019 года составит 6,45 рубля за 1 кв. метр жилья.