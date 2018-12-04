Баку, 13 февраля, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Госпогранслужба (ГПС) Азербайджана заявила, что провела на границе военную операцию в ответ на обстрел со стороны Армении.

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«13 февраля подразделениями государственной пограничной службы Азербайджана в ответ на вчерашнюю провокацию вооружённых сил Армении проведена «операция возмездия», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в результате операции был полностью разрушен боевой пост ВС Армении возле населённого пункта, откуда 12 февраля «армянские военные обстреляли позиции войск государственной пограничной службы Азербайджана».

По данным ГПС Азербайджана, ВС Армении понесли серьёзные потери среди личного состава уничтоженного боевого поста.

Пограничный конфликт 12 февраля

Вечером 12 февраля МИД Азербайджана обвинил Армению в провокации. Ведомство заявило, что в результате действий ВС Армении был ранен военнослужащий госпогранслужбы Азербайджана.

В свою очередь в минобороны Армении заявили, что двое армянских военных погибли в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Азербайджана на участке Неркин — Ханда Сюникской области.

«В результате обстрела, предпринятого Вооружёнными силами Азербайджана в направлении Неркин — Ханда, с армянской стороны, по предварительным данным, есть двое убитых и раненые», — говорилось в сообщении.

Позже, утром 13 февраля, минобороны Армении в Telegram-канале написало, что по состоянию на 09:30 азербайджанские ВС прекратили огонь в направлении армянских позиций, расположенных в районе Неркин — Ханда.

Пакт о ненападении

В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил властям Азербайджана заключить пакт о ненападении в случае затяжных переговоров по мирному урегулированию.

Также Пашинян подчеркнул, что Армения не имеет никаких претензий на какие-либо территории, кроме суверенных.

По словам премьера Армении, Ереван также предложил Баку взаимный отвод войск от бывших границ Армянской и Азербайджанской ССР. Такой шаг, как полагает глава правительства, позволил бы странам усилить контроль над территориями бывших советских республик.

Перед этим Пашинян заявил, что рассчитывает получить от властей Азербайджана гарантии того, что Баку в будущем не будет предъявлять какие-либо территориальные претензии Еревану. На встрече с членами правящей партии «Гражданский договор» 13 января армянский премьер-министр сообщил, что Армения предложила Азербайджану подписать соглашение о взаимном контроле над вооружениями.

Обострение конфликта осенью 2023 года

Очередное обострение обстановки в Нагорном Карабахе произошло осенью 2023 года. В результате 19 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о начале проведения «антитеррористических мероприятий». Спустя сутки при посредничестве Российской Федерации Азербайджан и руководство Нагорного Карабаха договорились о перемирии, по условиям которого регион перешёл под контроль Баку. При этом власти Армении признали Нагорный Карабах частью территории Азербайджана ещё осенью 2022 года.