Брюссель, 4 декабря, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты при президенте Дональде Трампе не отказываются от мирового лидерства, а, напротив, строят «новый либеральный порядок» под своим руководством, 4 декабря передает агентство Reuters.

Цитата из х/ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Либеральное капище

«Даже наши европейские друзья иногда говорят, что мы не действуем в интересах свободного мира. Это неправда, — заявил Помпео на саммите в Брюсселе. — При президенте Трампе мы не отказываемся от международного лидерства и наших друзей в международной системе».

Помпео добавил, что Трамп намерен «сохранять, защищать и развивать открытый, справедливый, прозрачный и свободный мир суверенных государств».

«В лучших традициях нашей великой демократии мы объединяем благородные народы, чтобы создать новый либеральный порядок, который поможет предотвратить войну и способствовать большему процветанию», — пояснил госсекретарь США.

По словам Помпео, это «потребует напористого руководства Америки… в отношении демократии во всем мире».

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