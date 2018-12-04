Брянск, 4 декабря, 2018, 16:28 — ИА Регнум. В Брянской области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемиологический порог на 11,3%. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 26 ноября на 2 декабря за медицинской помощью обратились почти 6,1 тыс. человек. Пока эпидемии нет только среди детей до двух лет.

(сс) ccipeggy ОРВИ

Хуже всего ситуация обстоит среди детей от семи до 14 лет. В этой группе эпидемиологический порог превышен на 11,9%. Среди взрослых и детей от 15 лет — на 8,3%, а среди детей от трех до шести лет — на 1,2%.

«В Брянске зарегистрировано 3232 случая ОРВИ. Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше уровне эпидемического порога на 7,2%», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

ИА REGNUM отмечает, что весной 2018 года в Брянской области эпидемпорог превышался на 20% и более. В регионе вводились ограничения на проведение массовых мероприятий.