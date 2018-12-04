Киев, 4 декабря, 2018, 16:32 — ИА Регнум. Незаконные стройки в Одесской области начнут останавливать правоохранители, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает 4 декабря УНИАН.

Цитата из х/ф «Покровские ворота». Реж. Михаил Козаков. 1982. СССР Снос дома

Луценко отметил, что в Одесской области полиция обратит внимание на два вида незаконной деятельности: нелегальные застройки и преступный игорный бизнес. Луценко подчеркнул, что полиция начнет проверять все подряд незаконные застройки и все места, где функционирует игорный бизнес.

Помимо этих основных направлений у полиции также остаются другие виды деятельности, которые необходимо проверять: фармацевтика, порты и различный бизнес.

Напомним, ранее жители поселка Затока в Одесской области вышли на протестную акцию, требуя остановить незаконную застройку прибрежной зоны.