Рим, 4 декабря, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Эксперты европейского издания влиятельного американского журнала Politico назвали вице-премьера Италии Маттео Сальвини самым влиятельным политиком Европы 2018 года, сообщается на сайте издания во вторник, 4 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Politico называет Сальвини «крайне правым лидером», который в 2018 году пришел к власти в Италии на волне недовольства граждан Евросоюзом и истеблишментом, а в 2019 году возглавит «марш националистов» на Брюссель на выборах в Европарламент.

Выборы в Европарламент пройдут в мае 2019 года. По данным социологов, партия Сальвини — «Лига» получит около трети голосов избирателей Италии. В целом в ЕС группа сторонников идей традиционных ценностей и национальных суверенитетов (кроме Сальвини, это также Марин Ле Пен и Виктор Орбан) может рассчитывать, по разным прогнозам, на 10−20% голосов.