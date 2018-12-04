Пермь, 4 декабря, 2018, 16:31 — ИА Регнум. В Пермском театре «У Моста» состоится мировая премьера спектакля «Мефистофель» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро, сообщает 4 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Афиша спектакля «Мефистофель»

Премьерный показ состоится в рамках рождественских встреч культурного учреждения, которые проводятся в театре в конце декабря. С 28 по 30 декабря зрителю покажут постановку шесть раз.

Произведение повествует о человеке, считающим себя не кем иным, как Дьяволом, однако так считает не только он, но и юные создания, душу которых он собрался подчинить своей воле, получится ли это у него, зритель узнает, посетив спектакль.

Напомним, Пермский театр «У Моста» известен в стране как первый мистический театр, в его репертуаре такие спектакли, как «Вий», «Мастер и Маргарита», «Дракула» и другие. Спектакль «Мефистофель» станет продолжением данной традиции.