Москва, 4 декабря, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин получил приглашение на туристический форум, который планируется провести летом 2019 года в Конаковском районе Тверской области. Приглашение на форум передал губернатор региона Игорь Руденя в ходе встречи с президентом 4 декабря. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Губернатор Тверской области рассказал президенту о планах по развитию туризма в регионе, в частности — речного туризма.

«Проект «Волжское море» находится недалеко от Завидово, это река Шоша, которая здесь проходит, здесь находится река Волга. Мы планируем, Владимир Владимирович, создание речного вокзала, который будет соединяться железной дорогой с Ленинградским вокзалом Москвы. Здесь у нас построен большой туристический комплекс. Дальше, у нас есть примерная архитектура того, что мы хотим построить. Это такой сталинский ампир, для того чтобы сохранить стилистику и московского речного вокзала, и тверского», — отметил Игорь Руденя.

Губернатор сообщил, что в результате реализации проекта туристы получат возможность путешествовать водными путями региону.

«Мы подготовили письмо-обращение к Вам посетить туристический форум, который ежегодно проходит в летние месяцы в Конаково. Если бы у Вас была такая возможность, мы бы были очень признательны. Там собираются туроператоры, компании, наши коллеги из федеральных министерств, из других регионов к нам приезжают. Поэтому мы Вас очень будем ждать», — обратился к президенту Игорь Руденя.

Глава государства поблагодарил губернатора за приглашение.