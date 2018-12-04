Москва, 4 декабря, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Приверженность России к сотрудничеству с Саудовской Аравией и возможное достижение соглашения на следующем совещании ОПЕК, безусловно, стабилизировала и подняла нефтяные цены, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Организация стран-экспортеров нефти в странах Ближнего Востока проведет 6 декабря в Вене встречу с целью согласования будущего выпуска и обсудит стратегию с другими производителями за пределами ОПЕК, включая Россию. Ожидается, что группа объявит о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки), что связано с быстрым ростом производства сланца в США и замедлением роста мирового спроса на нефть.

«Сокращение производства ОПЕК и России на 1,3 млрд баррелей в сутки снизит влияние контрсезонного увеличения запасов. Совместные усилия ОПЕК и России сдержат поставки, что приведет к росту цен на нефть марки Brent выше уровня в $70 за баррель. В помощь ОПЕК может подключиться канадская провинция Альберта, которая сократит добычу нефти на 325 тыс. баррелей в сутки», — пояснил эксперт.

Крупнейшей проблемой ОПЕК является рост производства в США, где объем производства, в основном из его южных месторождений сланца, вырос примерно с 2 млн баррелей в сутки до более 11,5 млн баррелей в сутки. Только в штате Техас производство достигло 4,69 млн баррелей в сутки, что сравнимо с объемом производства в Ираке — 4,66 млн баррелей. При этом Ирак является вторым по производству нефти в составе ОПЕК после Саудовской Аравии.

«Несмотря на активные усилия США по добычи нефти, страны ОПЕК, включая Россию, смогут противостоять этим действиям. Скорее всего, страны ОПЕК и Россия в среднем примут решение сократить добычу до 1,3 млн баррелей в сутки. Поэтому в краткосрочной перспективе цены возобновят рост к $65,75 за баррель для марки Brent, и $56,50 для сланцевой нефти WTI», — считает Гасанов.

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