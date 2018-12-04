Бильбао, Испания, 4 декабря, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао объявил о расставании с главным тренером команды Эдуардо Бериццо. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Roi González Villa (Vivaelcelta) Эдуардо Бериццо

Отмечается, что стороны договорились расторгнуть соглашение. Начиная с 5 декабря, исполнять обязанности главного тренера будет Гаиска Гаритано.

Бериццо возглавил «Атлетик» весной 2018 года. В текущем сезоне команда под его руководством набрала 11 очков и находится на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

Напомним, ранее Бериццо работал в таких клубах, как «Сельта» и «Севилья».

Читайте также: Экс-наставник «Севильи», поборовший рак, решил вернуться к работе