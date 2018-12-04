Махачкала, 4 декабря, 2018, 17:36 — ИА Регнум. Адвокатам задержанного депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова вновь не удалось добиться для своего подзащитного смягчения меры пресечения. Брат экс-главы республики останется под стражей до 25 февраля 2019 года, сообщили ИА REGNUM 4 ноября в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Напомним, Раджаб Абдулатипов был задержан 26 сентября 2018 года, спустя два дня Советским районным судом города Махачкалы он был заключён под стражу на два месяца. Депутата регионального парламента подозревают в участии в преступном сообществе, которое занималось оформлением за взятки фиктивных инвалидностей здоровым жителям Дагестана.

До истечения первоначального срока ареста Следственный комитет республики обратился с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Советский районный суд Махачкалы ходатайство удовлетворил и продлил срок пребывания подозреваемого за решёткой еще на три месяца — до 25 февраля 2019 года.

Зашита Абдулатипова во второй раз попыталась обжаловать решение районного суда и добиться для задержанного домашнего ареста. Однако Верховный суд республики не нашел оснований для смягчения меры пресечения и решение суда первой инстанции оставил в силе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне 2 августа 2018 года был задержан главный фигурант дела о липовых инвалидах Магомед Махачев — экс-руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы в Дагестане. Он, по версии следствия, является создателем той самой преступной группы, в которую входил и Раджаб Абдулатипов.

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