Киев, 4 декабря, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Уголовная ответственность грозит лицам, допускающим антигосударственные высказывания и посягающим на территориальную целостность Украины. Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил 4 декабря на брифинге в Одессе, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидни Люмет. 1976. США «Я не буду больше этого терпеть!»

«Любые антигосударственные вещи будут жестко наказаны», — подчеркнул Луценко.

Он отметил, что речь идет не о критике власти, а о заявлениях, касающихся территориальной целостности, включая Крым и Донбасс. Генпрокурор привел в пример слова женщины-политика, осудившей заход украинских кораблей в российские воды близ Крыма.

Такие заявления подпадают под уголовную статью о призывах к изменению территориальной целостности государства. В данном случае открыто уголовное производство, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова поддержало воссоединение с Россией. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт, однако в Киеве полуостров российским не признают.