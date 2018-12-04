Киев, 4 декабря, 2018, 15:53 — ИА Регнум. На сегодняшний день все корабли и катера государственной пограничной службы Украины приведены в состояние полной боевой готовности. Об этом в интервью телеканалу UATV заявил глава службы Пётр Цигикал.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

По словам главы ведомства, «практически весь плавсостав находится сегодня в море». Кроме того, глава службы рассказал, что украинские пограничники после инцидента в Керченском проливе сопровождают суда в акватории Азовского моря.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября, после задержания российскими пограничниками нарушивших границу РФ украинских катеров, начальник генштаба вооружённых сил Украины Виктор Муженко отдал распоряжение привести в полную боевую готовность все части ВСУ.

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